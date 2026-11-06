Maltempo in Gallura, iniziata la conta dei danni a Golfo Aranci

La conta dei danni per il maltempo a Golfo Aranci.

È il momento di fare i conti con quanto lasciato dal maltempo in Gallura. Dopo le forti piogge che ieri, 5 novmbre, hanno investito il Nord-Est della Sardegna, l’attenzione si sposta sugli allagamenti e sui danni provocati dall’acqua a strade, abitazioni e attività produttive. Le situazioni più difficili si sono registrate a Golfo Aranci e Arzachena, in particolare nella zona costiera di Porto Cervo.

Decine di interventi e strutture allagate.

I vigili del fuoco da ieri mattina sono stati impegnati per ore nei due comuni, con decine di interventi per fronteggiare le conseguenze delle precipitazioni. A Golfo Aranci, tra gli episodi più delicati, il salvataggio di un uomo ultracentenario rimasto coinvolto nell’allagamento di una casa di riposo. L’anziano è stato trasferito ai piani superiori della struttura, così da metterlo al riparo dall’acqua. Nello stesso comune sono intervenuti anche i sommozzatori del Comando provinciale dei vigili del fuoco. Le squadre hanno prestato soccorso agli automobilisti rimasti in difficoltà a causa delle strade sommerse, contribuendo alle operazioni di assistenza e messa in sicurezza.

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