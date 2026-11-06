Un fine settimana tra musica d’autore, tradizioni popolari, cultura e sapori dell’autunno. Anche nei primi giorni di novembre Olbia e la Gallura propongono un calendario di iniziative che invita a riscoprire il territorio attraverso appuntamenti dedicati alla musica, alla storia e alle peculiarità della cultura locale.

Dal festival Sentieri Sonori, che porta a Olbia le voci della canzone d’autore sarda, alla Festa d’Autunno di Tempio Pausania, con un percorso dedicato ai funghi e alle ricchezze naturalistiche del Limbara, non mancano le occasioni per organizzare il tempo libero. A completare il programma ci sono una mostra sui costumi tradizionali della Sardegna, un laboratorio dedicato alla lingua gallurese a Trinità d’Agultu.

Olbia, musica d’autore e tradizioni della Sardegna

Trame al Vento – Costumi, simboli e identità di Sardegna

Un viaggio nella storia e nell’identità dell’Isola attraverso tessuti, colori, ricami e abiti tradizionali. È quello proposto da “Trame al Vento – Costumi, simboli e identità di Sardegna”, la mostra ospitata dal 30 ottobre al 31 dicembre al Museo Archeologico di Olbia.

L’esposizione accompagna i visitatori alla scoperta della cultura materiale sarda, raccontando il significato custodito nei costumi tradizionali e nei dettagli che caratterizzano gli abiti delle diverse comunità. Ogni tessuto, ricamo e motivo decorativo diventa una testimonianza di appartenenza, memoria e saperi artigianali tramandati nel tempo. Un percorso che permette di osservare la tradizione non soltanto come eredità del passato, ma come parte di un’identità ancora viva.

La mostra, promossa con il coinvolgimento dell’Accademia Sardegna nel Cuore e del Comune di Olbia, è allestita nella sala Biblioteca/Bookshop del Museo Archeologico e resterà visitabile fino al 31 dicembre.

Informazioni: Trame al Vento, la mostra al Museo Archeologico di Olbia

Sentieri Sonori – VIII edizione

La musica d’autore torna protagonista a Olbia con l’ottava edizione di Sentieri Sonori – Itinerari musicali da scoprire!, la rassegna organizzata dall’associazione culturale Mediterrarte nell’ambito del Bando Cultura del Comune di Olbia. Il festival, in programma dal 6 novembre all’11 dicembre, quest’anno dedica particolare attenzione ai talenti e alla scena cantautorale della Sardegna.

La manifestazione si svolgerà negli spazi del Centro Culturale Polivalente Suentu Lab, in via Basilicata 24/26, e propone un percorso musicale che valorizza la scrittura, le sonorità e le nuove espressioni artistiche dell’Isola. La collaborazione con la rassegna algherese La Settima Corda arricchisce ulteriormente il progetto, creando un collegamento culturale tra diverse realtà musicali della Sardegna.

Il programma del fine settimana prevede due concerti. Si parte venerdì 6 novembre alle 21 con Davide Casu, mentre sabato 7 novembre, sempre alle 21, sarà la volta di Federico Marras Perantoni. La rassegna proseguirà il 21 e 22 novembre con Carlo Doneddu e Caterinangela Fadda, per concludersi a dicembre con la partecipazione speciale del cantautore genovese Paolo Gerbella.

Informazioni: Sentieri Sonori, il programma dell’ottava edizione a Olbia

Tempio Pausania, una Festa d’Autunno tra funghi e natura

Festa d’Autunno – I funghi del Limbara e del territorio

L’autunno porta a Tempio Pausania un appuntamento dedicato alle ricchezze naturalistiche della Gallura e ai prodotti tipici della stagione. La Festa d’Autunno, in programma dal 31 ottobre al 7 novembre, propone un percorso tra divulgazione scientifica, conoscenza del territorio e gastronomia, con particolare attenzione al mondo dei funghi.

Il momento centrale del fine settimana sarà sabato 7 novembre alle 18, quando a Spazio Faber si terrà l’incontro “I funghi del Limbara e del territorio”. A guidare il pubblico sarà Alessandro Ruggero, naturalista, che accompagnerà i partecipanti alla scoperta delle specie presenti nell’area e delle caratteristiche degli ambienti naturali in cui crescono. Un’occasione per conoscere più da vicino la biodiversità del territorio e il ruolo dei funghi negli ecosistemi.

La manifestazione coinvolge anche le attività di ristorazione locali. Per tutta la settimana, infatti, bar e ristoranti aderenti propongono aperitivi e piatti a base di funghi, valorizzando i sapori della cucina autunnale. Per partecipare alle degustazioni è necessario prenotare direttamente presso i singoli locali.

Informazioni: Festa d’Autunno a Tempio Pausania, il programma

Trinità d’Agultu, un laboratorio per riscoprire la tradizione gallurese

Li Molti e Molti – Un appuntamento dedicato ai più piccoli

Le tradizioni popolari e la lingua gallurese tornano protagoniste a Trinità d’Agultu con un’iniziativa pensata per coinvolgere le nuove generazioni. Venerdì 6 novembre è in programma un laboratorio dedicato a “Li Molti e Molti”, una consuetudine della cultura gallurese che l’amministrazione comunale intende valorizzare e tramandare ai bambini.

L’iniziativa è promossa dall’assessorato alla Cultura in collaborazione con l’Istituto Chircas, la Pro Loco Territorio Costa Rossa e la Biblioteca comunale. Il progetto nasce con l’obiettivo di avvicinare i più giovani alle tradizioni del territorio, favorendo la conoscenza della lingua e delle espressioni culturali che fanno parte dell’identità gallurese.

Un’occasione di partecipazione e apprendimento che punta a mantenere vivo il legame con le consuetudini locali, attraverso un’attività rivolta ai bambini e alle famiglie. Per prendere parte al laboratorio è richiesta l’iscrizione obbligatoria.

Informazioni: Li Molti e Molti, il laboratorio a Trinità d’Agultu

Olbia, Storie di un attimo: il festival popolare della fotografia

Dal 7 al 15 novembre 2026, Storie di un attimo torna a Olbia con la sua quindicesima edizione. Prodotto dall’Associazione Argonauti APS, il festival popolare della fotografia propone un programma diffuso tra il Museo Archeologico e diversi spazi della città, con mostre, incontri, proiezioni, workshop, lezioni e dimostrazioni, oltre alla tradizionale mostra mercato di macchine fotografiche usate e da collezione.

Dopo aver portato in Sardegna, nel corso degli anni, alcuni dei più importanti protagonisti della fotografia italiana e internazionale, tra cui Gianni Berengo Gardin, Mauro Galligani, Franco Zecchin, Francesco Cito, Giorgio Lotti, Tano D’Amico e molti altri, il festival rinnova il dialogo tra grandi nomi della fotografia, professionisti, autori emergenti e fotografi locali.

Un fine settimana tra identità, cultura e sapori d’autunno

Dalla musica d’autore alla riscoperta delle tradizioni popolari, passando per la conoscenza della natura e le iniziative culturali, il fine settimana offre diverse occasioni per vivere Olbia e i centri della Gallura. Un calendario che mette in evidenza il valore delle realtà associative e culturali del territorio, capaci di proporre appuntamenti rivolti a pubblici differenti.

Tra una mostra dedicata ai costumi sardi, un concerto, un laboratorio per i più piccoli e un incontro sui funghi del Limbara, novembre si apre con proposte che raccontano una Gallura ricca di storia, creatività e tradizioni da custodire.

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