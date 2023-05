Dolore ad Arzachena per la scomparsa di Leonardo Spano.

Leonardo Spano è morto ieri, ad Arzachena, all’età di 84 anni. Nato il 12 luglio 1938, ha dedicato gran parte della sua vita al lavoro, dimostrando sempre una grande passione e un impegno costante. Era sposato con la moglie Maria ed aveva due figli, Franco e Stefania, ai quali ha sempre dedicato le sue attenzioni.

Oggi, in una triste giornata per la comunità, si è svolto il funerale di Leonardo nella chiesa parrocchiale di Santa Maria della Neve. La cerimonia funebre è iniziata alle ore 11, partendo dalla casa dell’estinto per accompagnare il feretro nella chiesa per l’ultimo saluto. La comunità di Arzachena lo ricorderà sempre come un uomo forte e laborioso, un marito e padre amorevole, e un amico fedele.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui