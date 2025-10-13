“Adolescenze in gioco”, gli adulti di Arzachena pensano ai giovani

Successo per il convegno “Adolescenze in gioco” ad Arzachena

Lo Spazio Nexus di Arzachena ha ospitato un convegno di grande rilevanza sociale, “Adolescenze in gioco”. Un incontro che ha richiamato l’attenzione della comunità adulta per affrontare temi delicati e fondamentali legati al mondo giovanile.

Iniziativa promossa dall’Amministrazione Comunale di Arzachena e dalla Cooperativa Sociale La Rosa di Gerico. Ha rappresentato un momento cruciale per l’analisi dei dati emersi da una somministrazione di questionari anonimi che ha coinvolto oltre il 50% degli adolescenti di Arzachena. L’obiettivo era duplice: mappare e comprendere le fragilità e i bisogni degli adolescenti e discutere strategie e alternative concrete per il loro benessere e la loro crescita.

Il dibattito allo Spazio Nexus

Il dibattito, guidato con competenza dal moderatore Gianluca Fois, ha visto la partecipazione di figure di spicco nel campo della psicologia e delle istituzioni sarde. I coordinatori del progetto, Andrea Ganau, Psicologo Psicoterapeuta, e Micaela Pisciottu (Mikapisci Art), hanno presentato i risultati della ricerca e le linee guida del progetto. Evidenziando la necessità di un approccio integrato e di comunità.

Il confronto si è arricchito del prezioso contributo di Maria Antonietta Muroni, neuropsichiatra infantile e psicoterapeuta psicoanalitica infantile. Ha offerto una prospettiva clinica sulle dinamiche evolutive dell’età adolescenziale.

Fondamentale anche l’intervento di Carla Puligheddu, Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione. Ha sottolineato il ruolo delle istituzioni nella tutela dei diritti dei minori e la necessità di rafforzare la rete di supporto territoriale.

L’impegno dell’Amministrazione comunale è stato ribadito dalla presenza del sindaco Roberto Ragnedda e dell’assessore ai Servizi sociali Alessandro Careddu, i quali hanno evidenziato come l’attenzione e il sostegno alle nuove generazioni siano una priorità assoluta per il futuro della comunità.

“Adolescenze in gioco” si conferma così non solo un convegno, ma un vero e proprio laboratorio di idee e strategie per affrontare i complessi scenari sociali contemporanei, promuovendo un dialogo costruttivo e fornendo strumenti utili a genitori, educatori e operatori per interpretare e rispondere al meglio ai bisogni degli adolescenti di Arzachena. La massiccia partecipazione e l’alto livello degli interventi dimostrano la volontà della comunità di Arzachena di investire nel futuro dei propri giovani.

