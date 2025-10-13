Esce di strada con l’auto a Bortigiadas, due bambini tra i feriti

Incidente stradale a Bortigiadas.
Un incidente stradale si è verificato ieri sera a Bortigiadas, coinvolgendo anche due bambini. Stando a quanto riporta ”La Nuova Sardegna”, lo schianto è avvenuto sulla strada statale 127, dove viaggiava l’auto di una famiglia con a bordo due minori.
Per cause in corso di accertamento, è uscita fuori di strada, provocando il ferimento delle quattro persone. Ad avere la peggio sono stati la donna e i due minori anche se, per fortuna, non sono in gravi condizioni. I tre sono stati ricoverati, mentre l’uomo è stato portato al pronto soccorso di Tempio. Sul posto è arrivato anche l’elisoccorso del 118 e la polizia stradale.