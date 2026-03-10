Addio al tiktoker Luigi Nativi, l’appello per il rispetto contro i commenti choc

La scomparsa di Luigi Nativi.

La scomparsa del tiktoker Luigi Nativi è uscita fuori dalle cronache locali, portando con sé, purtroppo, speculazioni drammatiche sulla sua morte. Il giovane se ne è andato nel pieno della sua gioventù, a soli 18 anni, lasciando non solo un grande vuoto nel mondo degli influencer, ma anche nella sua cittadina natale, La Maddalena, dove il ragazzo frequentava le scuole.

Commenti choc.

Gran parte dei messaggi commuoventi per l’addio al giovane sono stati pubblicati su Tiktok. Tuttavia, da lì arrivano anche commenti choc sulle ipotesi legate alla sua tragica scomparsa, che restano nel riservo per tutelare la riservatezza della famiglia, colpita da un lutto così grave.

L’appello.

E così l’avvocato Roberto Sirena, che rappresenta la famiglia, ha fatto un appello alla prudenza e le responsabilità sia alla stampa e sia alla comunità. Il legale, tramite lamaddalena.tv, ha sottolineato la necessità di interrompere la diffusione di ricostruzioni non verificate e commenti privi di fondamento, chiedendo il massimo rispetto per il dolore e la riservatezza dei familiari. Il lutto ha colpito la comunità che si è stretta attorno al dolore della famiglia.

