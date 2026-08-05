Volotea rafforza Olbia, più voli e nuove rotte anche in inverno

La compagnia Volotea rafforza la propria presenza a Olbia.

Volotea punta sulla Sardegna anche nei mesi lontani dall’alta stagione e sceglie di ampliare l’operatività della propria base di Olbia durante l’inverno. La compagnia aerea conferma così la volontà di garantire collegamenti continui dal nord dell’isola, rafforzando il ruolo dell’aeroporto Costa Smeralda come punto di riferimento per la mobilità dei residenti e per lo sviluppo dei flussi turistici fuori dai periodi estivi. La decisione si inserisce nella strategia di destagionalizzazione portata avanti dal vettore, con l’obiettivo di mantenere una rete di collegamenti stabile durante tutto l’anno. Per la stagione invernale 2026-2027, Volotea aumenterà del 75% il numero di posti disponibili rispetto allo stesso periodo del 2025, ampliando le possibilità di viaggio per chi vive in Sardegna e per chi sceglie l’isola anche nei mesi più tranquilli.

Tra le principali novità dell’offerta invernale c’è il ritorno del collegamento con Bologna, insieme al debutto della tratta verso Madrid, operativa per la prima volta durante la stagione fredda. Confermate inoltre le rotte verso Venezia, Verona, Torino, Parigi Orly e Barcellona, quest’ultima con tre frequenze settimanali previste ogni martedì, giovedì e domenica. Durante il periodo natalizio sarà inoltre attivato il nuovo collegamento con Napoli, ampliando ulteriormente i collegamenti nazionali.

“La scelta di mantenere la base di Olbia operativa tutto l’anno rappresenta un passaggio importante nel nostro impegno verso la Sardegna e i suoi residenti”, ha spiegato Valeria Rebasti, International Market Director di Volotea. La compagnia sottolinea come nei mesi invernali siano soprattutto gli abitanti dell’isola a utilizzare i collegamenti aerei e come la presenza stabile della base produca ricadute anche sul territorio. Secondo i dati forniti dal vettore, la base di Olbia genera oggi oltre 80 posti di lavoro diretti, con circa un terzo del personale di origine sarda, e oltre 450 occupazioni indirette legate all’indotto.

Il potenziamento dell’offerta viene accolto positivamente anche dai vertici degli aeroporti del Nord Sardegna. Per Silvio Pippobello, amministratore delegato di Geasar e Sogeaal, l’estensione dell’attività invernale rappresenta un elemento strategico per migliorare la connettività dell’isola e sostenere l’economia locale.

La collaborazione tra Volotea e gli scali di Olbia e Alghero, avviata da oltre dieci anni, punta infatti a rafforzare i collegamenti nei periodi di minore domanda, considerati fondamentali per favorire la mobilità dei residenti, l’attività delle imprese e una maggiore continuità dei flussi turistici. Un percorso che si collega anche agli accordi sulla destagionalizzazione sottoscritti con amministrazioni locali, Camere di Commercio e associazioni di categoria.

Nel complesso, il network Volotea da Olbia comprende 27 collegamenti verso tre Paesi. In Italia sono raggiungibili, tra le altre, Ancona, Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano Bergamo, Napoli, Palermo, Pisa, Torino, Venezia e Verona. Sul fronte internazionale, la compagnia collega lo scalo gallurese con diverse città francesi, tra cui Bordeaux, Brest, Deauville, Lille, Lione, Marsiglia, Nantes, Parigi Orly, Strasburgo e Tolosa, oltre alle destinazioni spagnole Barcellona, Bilbao, Madrid e Siviglia.

Con oltre un milione di posti in vendita nel 2026 e un tasso di riempimento dei voli vicino al 90% nei primi sei mesi dell’anno, Volotea si conferma il vettore con il maggior numero di destinazioni operate dall’aeroporto di Olbia. La compagnia mantiene inoltre la propria presenza nello scalo di Alghero, da cui nel 2026 sono disponibili sei collegamenti verso Italia e Francia: Firenze, Torino, Verona, Bordeaux, Parigi Orly e la nuova tratta per Lione, attiva da maggio.

Anche gli indicatori operativi registrati nella prima parte del 2026 mostrano risultati positivi per la base olbiese. La puntualità entro i 15 minuti ha raggiunto l’85%, mentre il fattore di completamento dei voli si è attestato al 99,8%. Buoni anche i dati relativi alla soddisfazione dei passeggeri, con un tasso di raccomandazione superiore al 97% e un Net Promoter Score pari a 54,1 punti, valore che sale a 59 tra gli iscritti al programma Megavolotea. Con il rafforzamento della programmazione invernale, Volotea punta quindi a consolidare la continuità dei collegamenti aerei da Olbia, trasformando la presenza della compagnia in un elemento strutturale della mobilità del Nord Sardegna.

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