L’Olbia calcio è fuori dal campionato, calciatori svincolati

Anche l’orchestra ormai aveva smesso di suonare e questa mattina per l’Olbia Calcio è arrivato il naufragio ufficiale. A fare l’iceberg ci ha pensato la Figc con un comunicato che annuncia la composizione del campionato di Eccellenza 2026/2027. Ora è ufficiale: l’Olbia non ci sarà. Da oggi i giocatori sono svincolati e possono tesserarsi per qualsiasi altra squadra. Il Faro resta senza guardiani.

Il comunicato della Figc

Entro il 30 luglio tutte le squadre avrebbero dovuto presentare l’iscrizione al campionato di Eccellenza, ovviamente con i conti a posto e le carte in regola. ma in due non l’hanno fatto. “Non hanno infatti regolarizzato la domanda di iscrizione le Società Carbonia Calcio e Olbia Calcio 1905 che pertanto devono ritenersi rinunciatarie al Campionato in oggetto; il Consiglio Direttivo delibera il ripescaggio delle seguenti Società: Villacidrese Calcio e Usinese“. Se si muovono in tempo riescono a salvare la storia all’interno della Figc.

“Le stesse, su richiesta scritta e motivata (entro la data del 20 agosto 2026), potranno richiedere il mantenimento dell’affiliazione e dell’anzianità federale fino ad oggi maturata”. Per i giocatori è arrivato, invece, il rompete le righe: “Dalla data di ratifica da parte della F.I.G.C., i calciatori ad esse vincolati sono liberi d’ufficio e possono tesserarsi per qualsiasi Società, sottoscrivendo il modulo di “ Nuovo Tesseramento” alla Figc”. Nel frattempo il Tavolara ha aggiunto la scritta “Città di Olbia” nel suo logo e il Budoni da tempo cerca di conquistare Ragatzu e Biancu.

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