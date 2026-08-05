Temporali in arrivo, allerta gialla in Gallura: la situazione

Allerta gialla per l’arrivo dei temporali in Gallura.

La Protezione Civile della Sardegna ha diramato un avviso di allerta meteo con codice giallo per rischio idrogeologico e temporali. Il provvedimento riguarda diverse aree dell’Isola ed è valido dalle ore 14 di oggi, mercoledì 5 agosto, fino alle 18. Tra le zone interessate figura anche la Gallura, insieme ai territori del Montevecchio Pischinappiu, Flumendosa Flumineddu, Tirso e Logudoro. L’allerta è stata emessa in previsione di possibili fenomeni temporaleschi che potrebbero determinare criticità locali legate soprattutto al deflusso delle acque e alla tenuta del territorio.

Il livello di attenzione richiede particolare prudenza nelle aree maggiormente esposte, soprattutto in prossimità di corsi d’acqua, zone depresse e strade soggette ad allagamenti. Le condizioni meteorologiche potrebbero infatti subire variazioni improvvise, con la possibilità di rovesci intensi anche se di breve durata. L’invito rivolto alla popolazione è quello di adottare comportamenti cauti durante la fase di validità dell’avviso, evitando situazioni di rischio e prestando attenzione agli aggiornamenti diffusi dagli enti competenti. L’allerta arriva in una fase dell’estate caratterizzata da temperature elevate e da contrasti atmosferici che possono favorire lo sviluppo di temporali localmente intensi. La Protezione Civile continuerà a monitorare l’evoluzione del quadro meteorologico per valutare eventuali aggiornamenti nelle prossime ore.

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