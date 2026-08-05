Temporali in arrivo, allerta gialla in Gallura: la situazione

Pioggia maltempo

5 Agosto 2026

di Pietro Serra

Allerta gialla per l’arrivo dei temporali in Gallura.

La Protezione Civile della Sardegna ha diramato un avviso di allerta meteo con codice giallo per rischio idrogeologico e temporali. Il provvedimento riguarda diverse aree dell’Isola ed è valido dalle ore 14 di oggi, mercoledì 5 agosto, fino alle 18. Tra le zone interessate figura anche la Gallura, insieme ai territori del Montevecchio Pischinappiu, Flumendosa Flumineddu, Tirso e Logudoro. L’allerta è stata emessa in previsione di possibili fenomeni temporaleschi che potrebbero determinare criticità locali legate soprattutto al deflusso delle acque e alla tenuta del territorio.

Il livello di attenzione richiede particolare prudenza nelle aree maggiormente esposte, soprattutto in prossimità di corsi d’acqua, zone depresse e strade soggette ad allagamenti. Le condizioni meteorologiche potrebbero infatti subire variazioni improvvise, con la possibilità di rovesci intensi anche se di breve durata. L’invito rivolto alla popolazione è quello di adottare comportamenti cauti durante la fase di validità dell’avviso, evitando situazioni di rischio e prestando attenzione agli aggiornamenti diffusi dagli enti competenti. L’allerta arriva in una fase dell’estate caratterizzata da temperature elevate e da contrasti atmosferici che possono favorire lo sviluppo di temporali localmente intensi. La Protezione Civile continuerà a monitorare l’evoluzione del quadro meteorologico per valutare eventuali aggiornamenti nelle prossime ore.

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