Jova Summer Party a Olbia, arriva il francobollo speciale di Poste

Il francobollo speciale per il Jova Summer Party a Olbia.

Il conto alla rovescia per il “Jova Summer Party 2026” entra nel vivo e, in occasione dell’appuntamento musicale previsto a Olbia venerdì 7 agosto, arriva anche un’iniziativa dedicata agli appassionati di filatelia. Poste Italiane ha infatti annunciato l’attivazione di un servizio filatelico temporaneo con un annullo speciale realizzato per celebrare l’evento organizzato in città.

Il bollo recherà la dicitura “Jova Summer Party 2026 – 7.8.2026” e sarà disponibile nella giornata del concerto su richiesta di Trident Concerts srl, società promotrice dell’iniziativa. Un modo per legare la memoria dell’evento non soltanto alle immagini e alla musica, ma anche a un oggetto simbolico destinato a rimanere nel tempo. Lo speciale timbro potrà essere apposto sulle corrispondenze presentate dai cittadini e dai visitatori nello spazio dedicato all’interno dell’Arena Sound Park Olbia, in via Libia, dove sarà allestito il punto filatelico temporaneo. Il servizio sarà operativo dalle 17 alle 22 del 7 agosto, consentendo agli spettatori del grande appuntamento musicale di ottenere una testimonianza postale legata alla giornata.

L’iniziativa si inserisce nella tradizione degli annulli speciali di Poste Italiane, strumenti attraverso i quali vengono valorizzati eventi culturali, sportivi e di interesse pubblico attraverso una forma di collezionismo che conserva il ricordo di momenti significativi. Per chi non riuscisse a recarsi direttamente allo spazio allestito a Olbia, sarà comunque possibile richiedere eventuali commissioni filateliche rivolgendosi a Poste Italiane, presso l’Ufficio Postale di Olbia con sportello filatelico in via Acquedotto 7. Per informazioni è disponibile anche il numero telefonico 0789/207443.

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