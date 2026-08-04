Incidente a Berchidda, van parte da solo e sfonda la ringhiera

Incidente a Berchidda.

Singolare incidente a Berchidda, dove un van a nove posti è finito oltre le ringhiere di protezione, precipitando nella strada sottostante. Il mezzo, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il freno di stazionamento mentre si trovava in pendenza, partendo all’improvviso senza nessuno a bordo. La corsa del veicolo si è interrotta soltanto dopo aver abbattuto le barriere che delimitano il tratto stradale.

Tragedia scampata.

Fortunatamente, al momento dell’impatto non transitava nessuno nella via sottostante e nessun passante è rimasto coinvolto. Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Olbia, che hanno provveduto a mettere in sicurezza il veicolo e l’intera area interessata. Presenti anche le autorità competenti per effettuare i rilievi di legge e ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

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