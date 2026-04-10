La Gallura dice addio allo storico imprenditore Alfonso Gallo

Addio ad Alfonso Gallo. scompare a Baia Sardinia imprenditore simbolo dell’accoglienza in Gallura

Il territorio della Gallura piange la scomparsa di Alfonso Gallo, conosciuto da tutti come “Fofò”, un imprenditore che ha dedicato la propria vita alla cultura dell’ospitalità tra Baia Sardinia e Cannigione. Originario di Torre Annunziata, Gallo giunse in Sardegna in giovane età iniziando il suo percorso lavorativo presso il Nuovo Parco di Olbia. Proprio a Olbia emerse fin da subito la sua attenzione per il sociale e per i giovani, testimoniata dalla creazione di una piccola squadra di rugby locale, sport che aveva praticato a livello agonistico in Serie C nella sua città d’origine.

Una vita nella ristorazione

La sua lunga carriera nel settore della ristorazione è stata segnata da tappe significative che lo hanno reso un volto familiare e stimato da colleghi e turisti. Dopo una prima esperienza di circa sei anni trascorsa presso “Il Guscio” a Baia Sardinia, Gallo consolidò la propria professionalità gestendo per dodici anni il ristorante “La Randa” a Cannigione. In quel periodo si distinse per una visione lungimirante del servizio turistico, essendo abitualmente tra i primi operatori ad aprire l’attività all’inizio della stagione e tra gli ultimi a chiuderla, convinto che l’accoglienza dovesse essere garantita in ogni momento dell’anno.

Negli ultimi tre anni aveva coronato il suo percorso professionale aprendo la propria attività a Baia Sardinia, “Pizza e Sfizi da Fofò“. In questo ultimo progetto, dedicato alla pizza al taglio e d’asporto, aveva riversato tutta l’esperienza maturata in decenni di lavoro, mettendo sempre al primo posto la qualità del prodotto e il calore del rapporto umano. Per Gallo il lavoro non rappresentava un mero fine economico, ma una vera e propria missione di servizio verso la comunità e i visitatori, un impegno che lo portava ad aprire le porte della sua attività già alla fine di marzo per non far mancare mai un presidio di accoglienza nel borgo.

La comunità perde un uomo che ha creduto profondamente nello sviluppo del territorio, investendo energie e professionalità con un sorriso che è diventato nel tempo il suo tratto distintivo. Alfonso Gallo lascia la moglie Tonia e il figlio Fabrizio. Le esequie saranno sabato 11 aprile alle 16 nella Chiesa Stella Maris di Porto Cervo, partendo dalla sua abitazione a Cala Bitta, per poi procedere verso il cimitero di Santa Teresina dove avverrà la tumulazione.

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