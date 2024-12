Allarme a Porto Cervo, stanno uccidendo i gatti

L’allarme per l’uccisione dei gatti a Porto Cervo.

Da molti anni, una colonia di gatti viveva serenamente all’interno del condominio Alba di Ruda, nel cuore di Porto Cervo. I gatti, tutti sterilizzati, venivano quotidianamente curati e assistiti dai volontari dell’associazione “Arca Sarda” di Santa Teresa, che si occupavano di loro dal 2007. Tuttavia, lo scorso 9 dicembre, i volontari hanno scoperto con rammarico che otto gatti erano stati avvelenati e trovati morti. Altri tre risultano ancora dispersi e sono in corso le ricerche.

Elena Sabiu, una delle volontarie, ha espresso il suo sgomento per l’accaduto, evidenziando che due gatti sono riusciti a salvarsi grazie alle cure immediate. L’associazione ha prontamente denunciato l’incidente alle autorità competenti. Nonostante le telecamere del condominio non fossero in funzione, i volontari si impegneranno a fondo per individuare i responsabili e ottenere giustizia. Intanto, sono in corso i test tossicologici per identificare il veleno utilizzato.

