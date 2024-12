La casa di via Imperia accende la magia del Natale a Olbia

Torna la casa più bella e luminosa del Natale in via Imperia a Olbia.

In via Imperia, a Olbia, torna la magia di Natale grazie alla ”casa di babbo natale”, così come viene chiamata la palazzina che dopo anni è ancora quella più bella e luminosa. Negli anni diverse abitazioni vicine hanno aggiunto luminarie, ma questa casa continua ad essere quella più fotografata e ammirata del quartiere.

In tutta la città è ormai una tradizione quella di illuminare le facciate delle villette e palazzine e in ogni quartiere ce n’è almeno una. Quest’anno altre case si sono aggiunte alla lista delle casette più luminose ed è sempre uno spettacolo poterle ammirare in quanto, in queste zone, spesso periferiche, si trovano prive delle luminarie e altri arredi natalizi.

