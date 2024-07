Il concerto dell’istituto comprensivo di Arzachena.

Mercoledì 26 giugno, presso l’Auditorium Multidisciplinare di Arzachena, si è svolto come conclusione delle attività del percorso ad indirizzo musicale il Concerto di fine anno. La consueta esibizione, organizzata dall’Istituto Comprensivo 1 “S. Ruzittu” e patrocinata dal Comune di Arzachena, quest’anno arrivata alla IX edizione che ha visto impegnati i ragazzi delle classi ad indirizzo musicale, preparati dai docenti di strumento e di musica, nell’esecuzione di brani per ensemble strumentali, orchestra e coro tratti dal repertorio di musica classica e moderna, italiana e internazionale, abbracciando stili e generi musicali diversi. Il concerto ha visto la collaborazione con l’Accademia dell’Arte di Arzachena, diretta dalla associazione culturale Deamater, e in particolare la partecipazione degli allievi della classe di Batteria che daranno il loro apporto nell’esecuzione dell’intero programma.

Durante l’evento si è svolta anche anche la premiazione degli alunni partecipanti al recente concorso musicale “Ettore Pais” svoltosi ad Olbia. Il concerto sarà anche occasione per salutare gli alunni della classe III in uscita e soprattutto per rivolgere un saluto ad alunni e famiglie prima delle vacanze estive da parte della Dirigente e degli insegnanti, nonché della amministrazione comunale.

Gli alunni dell’indirizzo musicale dell’Istituto Comprensivo 1 di Arzachena hanno ottenuto importanti risultati alla Rassegna/concorso “Ettore Pais”, evento rivolto alle scuole secondarie di primo grado e alle varie realtà musicali del territorio, che si è svolto tra il 29 e il 31 maggio presso l’auditorium del museo archeologico di Olbia. Avevano partecipato al concorso, sotto la guida degli insegnanti di strumento musicale, la classe 1A, che nella categoria “composizione orchestrale” aveva conquistato il primo premio con una votazione di 97/100, la classe III delle sezioni A e C, ottenendo anch’essa il primo premio nella categoria “composizione mista” con una votazione di 96/100 e un ensemble di Flauti della classe II che nella stessa categoria aveva ottenuto sempre il primo premio con la votazione di 95/100. Nella categoria “solisti” si erano esibiti invece gli alunni di flauto e pianoforte conquistando un primo premio assoluto fra tutte le scuole partecipanti, due primi premi e un secondo premio.

La dirigente Pinuccia Selis e i docenti di strumento sono molto orgogliosi dei risultati ottenuti dagli studenti dell’I.C. e soprattutto soddisfatti per la partecipazione dei propri alunni ad un evento dal carattere formativo importante, convinti che queste iniziative, attraverso il confronto e la condivisione, favoriscano sicuramente la diffusione tra i giovani della cultura musicale e dei valori ad essa collegati.

La premiazione degli alunni è avvenuta in occasione del concerto di fine anno che si è tenuto lo scorso 26 giugno presso l’auditorium multidisciplinare di Arzachena.

