Gli storici hotel della Costa Smeralda pronti a cambiare volto

Cambiano volto gli storici hotel della Costa Smeralda.

L’interesse per la Sardegna sta crescendo tra investitori e grandi marchi del settore turistico, soprattutto nella Costa Smeralda. La Costa Smeralda Holding, società controllata dal Qatar Investment Authority (QIA), ha recentemente siglato un accordo con il colosso francese Lvhm per la gestione di due dei suoi quattro hotel di lusso nella zona. Linh Hospitality Excellence, parte del gruppo di lusso di Bernard Arnault, gestirà gli hotel Romazzino e Pitrizza.

Il Romazzino, noto per essere un punto di riferimento per le famiglie, continuerà ad essere operato dal marchio Belmond, acquisito da LVMH nel 2018 per oltre 3 miliardi di euro. Il Pitrizza, invece, sarà trasformato in un esclusivo Cheval Blanc dopo un restyling previsto entro il 2026. Gli alberghi si distingueranno per un design che valorizza l’identità sarda e per l’introduzione di nuovi servizi come spa, centri fitness e ristoranti gourmet, mirando anche alla certificazione Leed per sostenere gli obiettivi di sostenibilità del Gruppo.

