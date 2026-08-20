Amianto in un giocattolo, allerta anche ad Arzachena

Allerta ad Arzachena per un giocattolo con l’amianto.

Massima attenzione per i cittadini di Arzachena a causa di un grave rischio per la salute pubblica rilevato sul territorio nazionale. Il Ministero della Salute ha diramato un’allerta ufficiale a seguito della notifica europea Safety Gate SR/01963/26, segnalando la presenza sul mercato italiano di un giocattolo contenente sabbia contaminata da tremolite, una pericolosa forma minerale di amianto. Il Ministero della Salute ha trasmesso con urgenza la comunicazione alle Regioni, alle Province autonome, alla Federazione italiana medici pediatri, alla Società italiana di pediatria e al Comando Carabinieri per la tutela della salute, così da rafforzare le attività di vigilanza e prevenzione.

Il Comune di Arzachena si attiva attivamente nella divulgazione dell’avviso per proteggere la popolazione, in particolare i bambini, soggetti maggiormente esposti all’utilizzo del prodotto a rischio. L’inalazione delle fibre di amianto rappresenta un grave pericolo per la salute respiratoria, rendendo indispensabile un’immediata identificazione dell’oggetto segnalato per evitare qualsiasi tipo di contatto o manipolazione.

I dettagli completi sulla notifica e le immagini identificative del giocattolo coinvolto sono consultabili direttamente sul portale ufficiale del Ministero della Salute. Parallelamente, lo Sportello amianto nazionale ha diffuso linee guida dettagliate per aiutare le famiglie a riconoscere il prodotto in questione e per indicare le procedure corrette da seguire per la gestione in sicurezza e la segnalazione alle autorità competenti. “Si raccomanda alla cittadinanza di verificare con cura i giochi presenti nelle proprie abitazioni e di fare riferimento ai canali istituzionali indicati per ogni ulteriore approfondimento tecnico o procedurale.”

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