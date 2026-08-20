Linea Blu ritorna a Olbia, il porto raccontato su Rai 1

La puntata di Linea Blu dal porto di Olbia.

Il porto di Olbia sarà protagonista della prossima puntata di Linea Blu – Porti d’Italia, in onda sabato 22 agosto alle ore 14 su Rai 1. La trasmissione dedicherà uno spazio allo scalo gallurese, inserendolo nel percorso televisivo attraverso cui il programma racconta i principali porti italiani e le realtà che ruotano attorno alle loro attività. Al centro della puntata ci sarà il porto inteso non soltanto come infrastruttura destinata al traffico marittimo, ma come luogo nel quale si incontrano diverse dimensioni della vita del territorio. Il racconto televisivo darà voce alla comunità portuale, mostrando attività, professionalità e realtà che contribuiscono quotidianamente al funzionamento dello scalo.

L’iniziativa rientra nel progetto promosso dal Ministero dei Trasporti insieme a Ram Logistica Infrastrutture e Trasporti Spa, Assoporti e alle Autorità di Sistema Portuale italiane. L’obiettivo è portare all’attenzione del pubblico il ruolo che i porti svolgono nel sistema economico e sociale del Paese, andando oltre la loro funzione strettamente infrastrutturale. Per Olbia si tratta quindi di un’occasione per mostrare a un pubblico nazionale una delle principali porte di accesso alla Sardegna.

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