Arzachena dice addio allo storico barista Antonio Orecchioni

Addio ad Antonio Orecchioni.

Arzachena in lutto per la scomparsa di Antonio Orecchioni. L’uomo, di 76 anni, era molto conosciuto nella città gallurese e sopratutto a Cannigione, luogo dove il pensionato viveva ed era soprannominato come “Antoniccu”. Se ne è andato a causa di un brutto male, per il quale era ricoverato recentemente presso l’ospedale Mater Olbia.

Ha lavorato per diversi anni come ristoratore ad Arzachena ed era voluto molto bene nel paese gallurese. Ricordato come un signore sempre gentile e che si prodigava per il prossimo. Per questo si era guadagnato la stima di tutti. Il funerale di Antonio si terrà venerdì 14 novembre, alle ore 11, presso la chiesa di San Giovanni Battista, a Cannigione.

