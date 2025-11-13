Un camionista di Buddusò muore schiacciato dal suo mezzo sulla 128 bis

Oggi Buddusò è in lutto per il giovane carabiniere e arriva una nuova tragedia, la morte di un camionista a Pattada. Poche ore prima del funerale solenne di Sebastiano Marrone, morto per un incidente stradale nel Foggiano, arriva una nuova tragedia che colpisce il paese. Un nuovo incidente mortale. Il 72enne Giacomino Demontis ha avuto un problema col suo camion mentre percorreva la statale 128 bis, in territorio di Pattada. Dalle prime ricostruzione potrebbe aver avuto problemi col carico del mezzo pesante.

L’uomo è sceso dal mezzo e, per cause ancora da chiarire è rimasto schiacciato dal camion riportando un grave trauma toracico. Immediato l’intervento del 118 coi tentativi di salvarlo, ma è andato in arresto cardiaco. Sul posto un’ambulanza, un mezzo infermieristico di Ozieri e l’elisoccorso arrivato da Olbia. Ma si è rivelato inutile ogni tentativo di rianimarlo.. La tragedia ha ghiacciato la comunità di Buddusò proprio durante il lutto cittadino con bandiere a mezz’asta e i preparativi per il funerale solenne di Sebastiano Marrone.

