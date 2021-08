Due quartieri di Olbia al centro della riqualificazione.

Due quartieri periferici al centro di una riqualificazione da parte del Comune di Olbia. Il primo, più importante, riguarderà il sito di Sa Corroncedda, che sarà presto bonificato. L’altro riguarderà la pulizia del quartiere di Tannaule.

Due progetti a Olbia.

Nell’ex campo rom è via libera per i lavori che serviranno a smaltire i rifiuti. A darne notizia è il sindaco di Olbia Settimo Nizzi. “Abbiamo provveduto a fare il progetto generale e un via definitivo per la pulizia del sito – dichiara -. Domani scadranno i termini per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e Europea e questo ci permetterà, entro un mese, di avere il nome della ditta che smaltirà i rifiuti”.

Il costo dei lavori previsto è di 1 milione di euro, mentre il primo lotto, ovvero quello riguardante lo smaltimento dei rifiuti è di 600mila euro. La zona bonificata diventerà un parco. “Stiamo facendo un atto importante della programmazione regionale sulle normative ambientali e abbiamo partecipato al Contratto di Fiume – aggiunge il primo cittadino -. Questi riguardano il parco pluviale Padrongianus-Sa Corroncedda. In data 8 gennaio 2020 la Regione ha inserito il Comune nel finanziamento dei Contratti di Fiume, che derivano anche da fondi europei e Pnnr e daranno l’opportunità di mettere a posto un’area inquinata con la realizzazione di un parco pluviale e la piantumazione di verde”.

Il quartiere Tannuaule, attualmente immerso nel degrado, con rischio di incendi e carenze di spazi pubblici sarà al centro di un progetto da parte del Comune. “Le aree pubbliche saranno ripulite – dichiara Nizzi -, facendo lo stesso di quello che abbiamo fatto a Sa Marinedda, con le potature. Nella zona nascerà un plesso scolastico, accanto alla chiesa, che costerà 9 milioni e darà una scuola con spazi pubblici ai bambini del quartiere”.

(Visited 143 times, 143 visits today)