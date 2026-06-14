Il potenziamento della Polizia locale di Arzachena.

Con l’avvicinarsi della stagione estiva, il Comune di Arzachena punta a rafforzare i servizi di controllo e assistenza sul territorio. L’amministrazione comunale ha infatti avviato una procedura di selezione pubblica finalizzata all’assunzione di dodici agenti di polizia locale a tempo determinato.

L’iniziativa nasce dall’esigenza di garantire una presenza più capillare nelle diverse aree del territorio comunale durante i mesi di maggiore afflusso turistico. L’obiettivo è migliorare l’efficienza dei servizi e assicurare un supporto adeguato sia ai residenti sia ai visitatori.

I requisiti richiesti per partecipare.

La selezione degli agenti di polizia locale per il Comune di Arzachena si svolgerà attraverso un’unica prova orale. Possono presentare domanda i candidati in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, della patente di guida di categoria B e dei requisiti previsti dalla normativa per l’accesso ai concorsi pubblici.

Tra le condizioni richieste figurano anche il compimento della maggiore età, l’idoneità fisica all’impiego e la cittadinanza italiana oppure il possesso dei requisiti previsti per i cittadini dell’Unione Europea.

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Le domande dovranno essere inoltrate entro il 22 giugno esclusivamente in modalità telematica attraverso il Portale Unico del Reclutamento della Pubblica Amministrazione. Il bando completo e tutte le informazioni relative alla procedura sono consultabili sul sito istituzionale del Comune di Arzachena nella sezione dedicata ai concorsi pubblici.

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