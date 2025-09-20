Festa per l’Arzachena Academy.

L’Arzachena Academy Costa Smeralda si è presentata ufficialmente alla sua città in una Piazza Risorgimento gremita di tifosi, famiglie e rappresentanti delle istituzioni. Un vero e proprio clima di festa, in concomitanza con i festeggiamenti per i Santi Patroni di Arzachena, ha fatto da cornice a una serata speciale che segna il via a una nuova stagione calcistica.

L’evento, condotto da Mauro Farris di Directa Sport, ha visto sfilare sul palco tutte le squadre, dai più piccoli della Scuola Calcio fino alla Prima Squadra, con i giovani atleti e i giocatori più esperti accolti da un caloroso applauso.

Sul palco erano presenti il sindaco Roberto Ragnedda, la delegata allo Sport Nicoletta Orecchioni e il presidente del consiglio comunale Mario Russu, a testimonianza del forte legame tra la società biancoverde e l’amministrazione comunale. Il presidente dell’Arzachena Academy, Pasquale Cossu, ha accolto gli ospiti d’onore, tra cui: Federico Cossu, responsabile del settore giovanile; Andrea Vaccarono, Team leader Juventus Academy, che ha sottolineato i valori e le prospettive della prestigiosa collaborazione; Mirko Bertoletti di Adidas/Checkpoint, partner tecnico del club; Antonello Pannella, dirigente dell’Ipsar Costa Smeralda, che ha illustrato la nuova partnership con l’Istituto professionale di Arzachena.

Sul palco hanno sfilato tutte le squadre della Scuola Calcio e del Settore Giovanile fino alla Prima Squadra, con l’intervento del direttore sportivo Antonello Zucchi e del mister Mauro Ottaviani.

L’evento non è stato solo un’occasione per mostrare le nuove divise e i volti del club, ma ha anche ribadito l’importanza di un progetto sportivo e sociale che punta a valorizzare i giovani del territorio e a rafforzare il senso di appartenenza della comunità. Con l’entusiasmo della piazza e il sostegno delle istituzioni, l’Arzachena Academy è pronta a scendere in campo per un nuovo e avvincente anno calcistico.

