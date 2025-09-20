Inaugurato a Sant’Antonio di Gallura il nuovo campo sportivo

Il nuovo campo sportivo a Sant’Antonio di Gallura.

Grande fermento questa mattina a Sant’Antonio di Gallura per l’inaugurazione ufficiale del nuovo campo sportivo comunale, un evento atteso che segna un momento importante per l’intera comunità. L’appuntamento è fissato per le ore 10:30 e si prevede una massiccia partecipazione di cittadini, famiglie e rappresentanti delle istituzioni.

I lavori di riqualificazione hanno trasformato l’impianto sportivo in una struttura moderna e funzionale, pronta ad accogliere gli atleti locali e tutti gli appassionati di sport. L’evento odierno non sarà solo un semplice taglio del nastro, ma un vero e proprio momento di festa e condivisione. Lungo il percorso che ha portato a questo traguardo, un ruolo fondamentale è stato ricoperto da Adriano Pittorru, che con la sua passione e il suo occhio attento ha documentato ogni fase dei lavori, regalando alla comunità scatti che raccontano l’evoluzione del progetto.

L’inaugurazione del campo sportivo si inserisce in un quadro più ampio di investimenti nel territorio. A breve è prevista la realizzazione di un nuovo parco urbano e l’apertura di una pista ciclabile, a testimonianza dell’impegno di Sant’Antonio di Gallura verso uno sviluppo sostenibile e la creazione di spazi aperti per i suoi abitanti.

Questo giorno di festa celebra non solo un’opera pubblica, ma anche la vitalità e lo spirito comunitario di Sant’Antonio di Gallura. Si respira un’aria di entusiasmo e un forte senso di appartenenza, a conferma che l’investimento nello sport e nelle strutture ricreative è un passo fondamentale per costruire un futuro migliore per tutti.

