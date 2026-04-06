Arzachena, al via il corso sull’arte dolciaria sarda

Il corso di pasticceria sarda ad Arzachena con Maria Antonietta Mazzone.

Il patrimonio gastronomico della Sardegna torna protagonista ad Arzachena attraverso un nuovo appuntamento dedicato all’arte dolciaria tradizionale. La docente Maria Antonietta Mazzone guiderà un percorso formativo incentrato sull’utilizzo delle mandorle, elemento cardine della pasticceria isolana, presso lo Spazio Nexus in via San Pietro. L’iniziativa si inserisce nel calendario di eventi dedicati all’agroalimentare e al territorio promossi dalla delegata alle attività produttive Stefania Fresu.

Le lezioni.

Le attività didattiche si svolgeranno nei pomeriggi del 13 e 15 aprile 2026 all’interno della sala situata al piano terra di Palazzo Ruzittu. Durante le ore di lezione verrà affrontato un programma teorico e pratico che permetterà ai partecipanti di cimentarsi nella creazione di tre specialità simbolo della Sardegna. Il percorso prevede l’apprendimento delle tecniche per la corretta preparazione dei “mendulati”, dei “pabassini in pizzu” e delle “tiliccas de abbamele”, curando ogni passaggio: dalla lavorazione dell’impasto alla decorazione finale.

Come partecipare.

La partecipazione al corso richiede una quota di adesione fissata in sessanta euro per ogni iscritto. Per partecipare gli interessati possono inviare una comunicazione all’ufficio Informagiovani entro il 9 aprile 2026. Maggiori dettagli sulla programmazione primaverile e sui futuri laboratori sono consultabili attraverso i canali istituzionali del comune di Arzachena, che continua a sostenere la trasmissione dei saperi artigianali e la riscoperta delle tradizioni culinarie locali sotto l’impulso della delegata Fresu.

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