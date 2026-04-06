Quali supermercati sono aperti a Olbia per Pasquetta?

I supermercati aperti per Pasquetta a Olbia.

Per le vacanze di Pasqua e Pasquetta alcuni supermercati a Olbia hanno deciso di restare chiusi. Altri invece osserveranno orari speciali o resteranno aperti per oggi, 6 aprile 2026, il giorno del lunedì di Pasquetta. In questo articolo vediamo, in base agli orari di Google My Business, quali negozi resteranno aperti.

Oggi, 6 aprile, sarà aperto il centro commerciale Olbia Mare e Terranova. Anche gli Eurospin restano aperti nella giornata di oggi. Gli Eurospin principali si trovano in via dei Caduti sul Lavoro, zona Industriale, viale Aldo Moro e Zona Isticcaddeddu. Anche i punti Md sono aperti oggi a Pasquetta, con orari che vanno da 8 alle 19:30.

A Olbia, oggi lunedì di Pasquetta (6 aprile 2026), quasi tutti i principali supermercati restano aperti, sebbene alcui applichino un orario ridotto (spesso solo mattina o chiusura anticipata).

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