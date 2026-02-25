Ad Arzachena un avviso per creare il calendario degli eventi 2026

Dal Comune di Arzachena un avviso per i prossimi eventi

L’Amministrazione Comunale ha ufficialmente aperto l’avviso pubblico per la creazione di “Arzachena eventi 2026”. Un calendario unico che coordinerà l’offerta turistica e culturale del territorio da giugno a ottobre.

L’obiettivo è trasformare la città e i suoi borghi in un palcoscenico a cielo aperto, capace di fondere la bellezza dei paesaggi galluresi con esperienze immersive che spaziano dall’enogastronomia alle arti performative.

Il modello proposto supera la vecchia logica degli interventi frammentati. Quest’anno, la gestione punta su una sinergia totale tra i diversi settori e assessorati per offrire un programma unitario.

“Con Arzachena Eventi 2026 continuiamo a seguire una visione che mette a sistema le energie di diversi assessorati per offrire un palinsesto di qualità unitario da 4 anni, ormai. spiegano dall’Amministrazione Comunale. Il nostro obiettivo non è solo intrattenere, ma generare un valore economico e sociale concreto: vogliamo che ogni evento sia un volano per la promozione del nostro patrimonio identitario, dall’enogastronomia della Gallura, delle specificità di ciascun borgo.”

L’idea è quella di rafforzare il brand Arzachena non solo come meta balneare d’eccellenza, ma come centro di ospitalità autentica: “Riunire le iniziative in un unico calendario significa dare più forza all’azione del Comune e offrire ai visitatori un motivo in più per scegliere Arzachena, vivendola non solo come destinazione balneare, ma come cuore pulsante di cultura e ospitalità. Chi partecipa al bando dovrà rispettare questa filosofia di fondo nei progetti da presentare, affinché rappresenti appieno il messaggio da trasmettere al pubblico con ogni iniziativa.”

