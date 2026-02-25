Il Museo Galluras sbarca a Chicago: il mito della ‘femina agabbadora’ conquista gli USA

Il Museo Galluras conquista l’America.

Il museo etnografico Galluras di Luras ha conquistato gli Stati Uniti, distinguendosi come l’unica realtà museale italiana protagonista al prestigioso College Art Association di Chicago. Questa importante vetrina internazionale è stata coordinata dalla ricercatrice Lara Corona, dell’Università Internazionale della Catalunya, che ha illustrato il valore di un’istituzione nata dalla dedizione di Pier Giacomo Pala.

Pala ha iniziato a coltivare la sua passione per le tradizioni popolari già all’età di dodici anni, dando il via a una meticolosa raccolta di materiali che dal 1981 ha trovato casa in un palazzo storico a Luras. Dopo un restauro dell’edificio, il museo ha aperto nel 1996 e oggi custodisce un patrimonio di oltre 7.000 reperti.

L’allestimento si distingue per una visione narrativa peculiare, capace di sottrarre la figura femminile al silenzio della dimensione domestica per elevarla a fulcro della memoria collettiva e della trasmissione del sapere. Presentato il data 21 febbraio alla conferenza del College Art Association a Chicago da Lara Corona, Phd ricercatrice dell’Universitat Internacional de Catalunya, Membro del consiglio direttivo del College Art Association, Membro del consiglio direttivo di ICOM-AVICOM.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui