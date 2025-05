Company Business e Sergio Puddu: così si trasforma la consulenza in capitale concreto per le PMI

Sergio Puddu, imprenditore cagliaritano e amministratore delegato di Company Business, brand innovativo sviluppato e gestito da Luce Srl, sta riscrivendo le regole del gioco nel campo della consulenza aziendale. La sua proposta non è solo innovativa, ma soprattutto pragmatica e misurabile, pensata per le esigenze reali delle piccole e medie imprese italiane.

Al centro dell’approccio rivoluzionario di Puddu c’è una visione tanto semplice quanto efficace: rendere la consulenza aziendale un servizio tangibile, quantificabile e sistematico, che permetta alle imprese di emergere, valorizzare il proprio potenziale e affrontare le sfide del mercato con maggiore forza e consapevolezza.

Tutto inizia con una fase approfondita di pre-analisi, che valuta indicatori chiave come il grado di patrimonializzazione, la coerenza degli assetti societari e la solidità delle funzioni operative e contabili delle aziende coinvolte. Da questa analisi accurata prende forma un piano operativo concreto e ben strutturato, articolato in diverse fasi, che mira a ottenere risultati misurabili entro periodi definiti e brevi, solitamente tra i 30 e i 90 giorni.

A differenza della consulenza tradizionale, spesso caratterizzata da risultati incerti e tempistiche indefinite, il modello di Company Business è preciso e orientato al risultato. Una delle innovazioni principali è la valorizzazione degli asset immateriali, in particolare del marchio aziendale, che viene certificato secondo la norma internazionale UNI EN ISO/IEC 20671. Questa certificazione permette di attribuire un valore economico riconosciuto al brand, consentendo alle aziende di ottenere vantaggi fiscali importanti come agevolazioni sulle royalties, esoneri contributivi e la possibilità di contabilizzare il marchio come attivo patrimoniale.

Secondo Sergio Puddu, infatti, il brand non è solo un simbolo identificativo, ma un autentico capitale che le imprese devono saper proteggere, valorizzare e far crescere nel tempo.

Accanto a questa strategia di valorizzazione del brand, Company Business propone anche soluzioni innovative di organizzazione aziendale, come la costituzione di holding familiari. Questa soluzione consente di tutelare i beni personali degli imprenditori, ottimizzare i flussi finanziari, facilitare il passaggio generazionale e isolare efficacemente i rischi operativi delle attività aziendali.

La validità di questo approccio è confermata dai risultati concreti ottenuti da diverse imprese. Un caso emblematico citato da Puddu riguarda una piccola azienda specializzata nella produzione di infissi che, grazie al supporto di Company Business, ha vissuto una crescita straordinaria. In soli diciotto mesi, questa azienda è riuscita a raggiungere un fatturato di 4 milioni di euro, margini operativi del 20%, una capitalizzazione superiore ai 500 mila euro e un rating di livello A, dimostrando concretamente l’efficacia del metodo adottato.

L’attività di consulenza include inoltre una rigorosa analisi tributaria delle imprese. Ogni voce di bilancio viene analizzata strategicamente per identificare le migliori soluzioni di ottimizzazione fiscale, liberando così risorse finanziarie che possono essere reinvestite nello sviluppo aziendale.

Grande attenzione è riservata anche alla conformità normativa, attraverso l’adozione del modello organizzativo 231 e il rigoroso adeguamento al GDPR, compresa la mappatura dettagliata dei processi aziendali e la gestione proattiva dei rischi informatici.

La gestione complessiva del progetto è affidata a Luce Srl, realtà flessibile e dinamica proprietaria del brand Company Business, in cui ogni socio agisce anche come consulente attivo e partecipa direttamente ai risultati aziendali, garantendo così una crescita condivisa e sostenibile.

Come afferma Sergio Puddu, «La nostra consulenza trasforma concretamente le idee in risultati. Questa è la differenza che continuiamo a costruire».

