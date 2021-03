Sta bene e racconta lui stesso l’accaduto.

Disavventura questa mattina per il consigliere comunale Alessandro Malu. L’uomo è stato aggredito da un gruppo di cani lasciati incustoditi dal proprietario, uno dei quali è riuscito a morderlo. Malu sta bene, ed è lui stesso a raccontare l’accaduto.

“Mentre correvo oggi con mio fratello un gruppo di cani ci ha aggrediti e uno di questi mi ha azzannato il polpaccio provocandomi una piccola ferita – racconta il consigliere -. Ho fatto subito tutta la profilassi, recandomi alla guardia medica, dove il dottore di turno mi ha fatto l’antitetanica e prescritto l’antibiotico. Subito dopo ho fatto la denuncia alla polizia locale e grazie agli agenti di turno siamo riusciti a risalire subito al proprietario”.

Il monito del consigliere: “Sono cose che accadono – afferma -, ci mancherebbe, però mi sono sentito in dovere di renderlo pubblico perché come è capitato a me poteva capitare a bambini, mamme o nonne con passeggini, persone più deboli e indifese di me. Io amo gli animali e non sarà questo fatto che mi farà cambiare idea, però un po’ di attenzione in più da parte dei proprietari (non tutti) non guasterebbe”.

Poi Malu sdrammatizza: “Diagnosi: non potrò bere birra per una settimana per l’antibiotico”.

(Visited 811 times, 811 visits today)