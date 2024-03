Pugno di ferro contro i rifiuti a Olbia, nasce l’ispettore ambientale

Gli ispettori ambientali vigileranno sui rifiuti e l’inquinamento a Olbia.

Olbia dichiara guerra ai rifiuti. Il consiglio comunale di Olbia ha approvato il regolamento che istituisce la figura di ispettore ambientale comunale. La scelta di istituire questa figura è dovuta all’aumento di rifiuti in ogni angolo della città.

“Evidente che la lotta e il continuo lavoro che la nostra amministrazione prosegue contro gli abbandoni di rifiuti e condotte illegittime di chi crede che rispettare l’ambiente in città possa rappresentare in qualche modo condotta sostenibile – ha dichiarato l’assessora ai Lavori Pubblici di Olbia, Antonella Sciola -. E’ importante per noi responsabilizzare i nostri cittadini e non giustificare certi comportamenti”.

Il regolamento approvato ha l’obiettivo per prevenire e contenere abbandono rifiuti e rafforzare cultura rispetto all’ambiente. Si tratta di un volontario a cui vengono conferiti poteri da parte di un decreto attuato dal sindaco. Gli ispettori potranno, insieme agli altri soggetti abilitati per legge, svolgere

attività connesse all’accertamento e alla contestazione delle violazioni in materia

ambientale. I compiti di questa figura sono quelli di presidiare il territorio e verificare se ci sono situazioni di inquinamento. Nei mesi scorsi sono già stati avviati dei corsi rivolti a diverse figure, utili alla formazione. Saranno nominati dal sindaco dopo aver partecipato ai corsi.

”Questa iniziativa si pone come obiettivo quello di rafforzare la cultura del rispetto dell’ambiente, anche attraverso un’attività di informazione e collaborazione con i cittadini e gli esercenti di attività commerciali in merito alla raccolta differenziata, al recupero dei rifiuti e alla qualità dei servizi – afferma Ivana Bolacchi, Presidente della Commissione Ambiente – .Vogliamo sottolineare quanto il volontariato sia uno strumento realmente efficace, in grado di rafforzare i cambiamenti nella mentalità delle

persone”.





Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui