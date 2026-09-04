Affitti, a Olbia parte il contributo 2026: le date da segnare

Il contributo per gli affitti a Olbia.

A Olbia si apre una nuova opportunità di sostegno per le famiglie e i cittadini che affrontano il costo dell’affitto. Il Comune ha pubblicato l’avviso relativo al Fondo per l’accesso alle abitazioni in locazione per l’anno 2026, attraverso il quale sarà possibile richiedere il contributo integrativo al canone di locazione. Le domande potranno essere presentate dal 7 settembre al 7 ottobre. Per partecipare sarà necessario utilizzare esclusivamente la modulistica predisposta dal Comune di Olbia, compilata e sottoscritta secondo le modalità indicate nell’avviso.

L’istanza potrà essere consegnata direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune, in via Guglielmo Garibaldi 49, oppure trasmessa tramite posta elettronica certificata all’indirizzo istituzionale del Comune. In caso di invio via Pec, nell’oggetto dovrà essere riportata la dicitura prevista dall’avviso per la domanda di concessione del contributo integrativo al canone di locazione. Particolare attenzione è riservata anche alla documentazione relativa ai pagamenti dell’affitto. Le ricevute che non fossero disponibili al momento della presentazione della domanda, insieme alle eventuali integrazioni documentali richieste, potranno essere trasmesse successivamente, ma entro il 31 gennaio 2027. Anche in questo caso il Comune ha stabilito una specifica dicitura da utilizzare nell’oggetto della comunicazione.

Il bando e i moduli necessari per presentare la richiesta sono disponibili presso il Settore Servizi alla Persona di via Perugia 3, aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dal lunedì al giovedì anche dalle 15 alle 17. La documentazione può inoltre essere consultata sul sito istituzionale del Comune e presso il servizio Informacittà di via Perugia. Per eventuali chiarimenti è possibile contattare il responsabile del procedimento al numero 0789/52055. Il contributo rientra nelle misure destinate a sostenere l’accesso alla casa attraverso l’integrazione dei canoni di locazione.

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