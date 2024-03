Arzachena si fa bella per Pasqua: grandi manovre per il decoro urbano

Ad Arzachena si puliscono spiagge e si piantano fiori prima di Pasqua.

Come ogni anno nel periodo antecedente la Pasqua, l’Amministrazione comunale di Arzachena ha in calendario una serie di interventi curati dal Servizio Ambiente e Decoro Urbano per preparare il territorio all’arrivo dei primi turisti.

Spiagge, centro storico, luoghi di attrazione, ingressi cittadini sono interessati da lavori di pulizia e manutenzione del verde. Per i litorali, in particolare, le attività sono condotte nel rispetto dell’ordinanza balneare regionale, che permette la rimozione della posidonia una volta terminate le mareggiate invernali, allo scopo di tutelare gli arenili.

Il delegato all’Ambiente

“Eccezionalmente, la settimana prima di Pasqua è possibile avviare i primi interventi sui litorali per la rimozione dei rifiuti più grossolani spiaggiati durante l’inverno. Dal 25 marzo siamo operativi con le macchine pulitrici a Cannigione, La Conia, Mannena, Baja Sardinia e Capriccioli – spiega il delegato all’Ambiente, Michele Occhioni -. A giorni compariranno anche i primi contenitori per la raccolta differenziata in spiaggia e le passerelle per disabili. Nel frattempo, vengono ripuliti anche i sentieri verso il mare e il sottobosco circostante. Purtroppo, riscontriamo ancora molti comportamenti irresponsabili e un costante abbandono di rifiuti nei luoghi naturalistici più pregiati, malgrado le numerose attività di sensibilizzazione a tutela dell’ambiente e la cartellonistica presente nei principali accessi”.

Non solo le spiagge si preparano per la primavera. Anche le attività dedicate al decoro urbano sono partite la scorsa settimana con la piantumazione di nuove fioriture nelle rotatorie all’ingresso di Arzachena, alla roccia monumentale del Fungo, sul porto di Cannigione e sul lungomare in vista del concerto di Pasquetta. Le aree delle attrezzature sportive pubbliche fronte mare sono rinnovate. Nel centro urbano, invece, sono in corso lavaggi della pavimentazione nei pressi delle chiese e nei viali. Nelle prossime settimane, una squadra di operai si dedicherà alla raccolta dei rifiuti abbandonati lungo le cunette delle strade extraurbane.

