Pasqua ad Arzachena tra street art, storia e intrattenimento

Le proposte di Arzachena per la Pasqua 2024

di Carolina Bastiani

Ecco le proposte per i giorni di Pasqua ad Arzachena e Cannigione, fra strette art, storia e intrattenimento. Presso il centro storico della cittadina, sulla scalinata di Santa Lucia, sarà possibile ammirare la nuova installazione dell’artista Fabio Petani, uno dei maggiori rappresentanti italiani di arte urbana. L’opera si intitola “Essenze di Gallura” ed è un omaggio alle piante del territorio: mirto, rosmarino e ulivo, simboli di autenticità, rinnovamento e pace sono i suoi elementi principali. Essa vuole anche sensibilizzare sul tema della protezione dell’ambiente e della biodiversità contro i cambiamenti climatici.

Il Museo Civico “Michele Ruzittu” propone le esposizioni “Dal Neolitico al periodo Romano” e quella interamente dedicata al villaggio nuragico La Prisgiona, con i suoi reperti dell’età Nuragica. Il Museo, fino al 2026, ospiterà anche la mostra temporanea di lungo periodo “Il tempo ritrovato”. Esso osserverà i seguenti orari: dal 26 al 31 marzo sarà aperto dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19; mentre il lunedì di Pasquetta sarà chiuso. Ulteriori informazioni sono disponibili chiamando ai numeri +39 0789840106/+39 0789840107 oppure scrivendo un’e-mail all’indirizzo museo@gesecoarzachena.it.

I monumenti visitabili

Indietro nel tempo fino a seimila anni si può viaggiare anche nei siti archeologici che circondano la cittadina. Tra i monumenti visitabili, il tempietto sacro di Malchittu, le cento capanne del villaggio nuragico de La Prisgiona e le tombe collettive che, stando a una credenza popolare, avrebbero ospitato i resti di uomini di dimensioni enormi. Per informazioni sugli orari e sulle prenotazioni singole o di gruppo chiamare al numero +39 3457200094 o scrivere all’indirizzo mail archeologia@gesecoarzachena.it.

L’atmosfera si caricherà di musica e divertimento il giorno di Pasquetta, quando a Cannigione si potrà assistere al primo grande concerto del 2024; protagoniste Mara Sattei e Clara. Andrà in scena anche lo show di Paolo Noise, attore, conduttore e dj della storica trasmissione radiofonica Lo Zoo di 105. L’appuntamento è come ogni anno al Parco Riva Azzurra dalle 16 alle 20 con ingresso gratuito dall’area fronte mare. Da non sottovalutare nemmeno le possibilità naturalistiche ed enogastronomiche offerte dal territorio. Le spiagge ancora deserte e le campagne offrono colori, profumi e paesaggi unici che permettono di rilassarsi e rigenerarsi, mentre nelle cantine e negli agriturismi della zona si potranno scoprire o riscoprire gli inconfondibili sapori locali. Per altre curiosità e informazioni è possibile visitare i siti www.comunearzachena.it, www.arzachenaturismo.com e www.pasquettaarzachena.it oppure chiamare l’ufficio Turismo al numero +39 0789844055.

