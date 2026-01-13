Ad Arzachena il mercato settimanale ritorna nel centro storico

Il mercato di Arzachena riconquista il centro

Con la conclusione delle festività, ad Arzachena torna il consueto appuntamento con il mercato settimanale del mercoledì nel centro storico. A partire da domani, 14 gennaio 2026, le bancarelle torneranno a popolare le vie principali del centro, restituendo ai cittadini e ai visitatori un punto di riferimento fondamentale per gli acquisti e la socialità.

Il mercato sarà operativo ogni mercoledì mattina, dalle 07:30 alle 13:30. L’offerta commerciale si svilupperà lungo un percorso che coinvolge via Ruzittu, piazza Risorgimento e corso Garibaldi.

L’esposizione curata dagli operatori ambulanti abbraccia diverse categorie merceologiche, tra cui:

Abbigliamento e tessili: calzature, tessuti per la casa e vestiario.

Artigianato e accessori: bijoux e manufatti locali.

Enogastronomia: un’ampia selezione di prodotti a km zero, tra cui frutta e verdura fresca, formaggi tipici e altre eccellenze dell’enogastronomia regionale.

Per consentire il regolare svolgimento delle attività commerciali e garantire la sicurezza dei pedoni, in tutta l’area interessata è istituito il divieto di sosta ogni mercoledì mattina.

È opportuno prestare massima attenzione alla segnaletica stradale: è infatti prevista la rimozione forzata dei veicoli che dovessero occupare gli stalli assegnati agli espositori o intralciare i passaggi di emergenza. La collaborazione della cittadinanza è ritenuta fondamentale per il corretto riavvio del servizio nel centro cittadino.

