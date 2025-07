La Pro Loco di Arzachena, in collaborazione con il Comune e con l’Agenzia Ichnosound eventi, e’ lieta di presentarvi: la 4° edizione di “Notte Sarda” e la 15°edizione della Sagra di “Li Chjusoni”. Venerdì 1 agosto, Arzachena si vestirà a festa per accogliere uno degli eventi più attesi dell’estate gallurese. Il centro storico del paese si trasformerà in un grande palcoscenico all’aperto, dove folklore, enogastronomia e artigianato si fonderanno in un’atmosfera di pura tradizione.

La serata prenderà il via alle ore 18:00 con l’apertura del mercatino dedicato all’artigianato artistico e al manifatturiero sardo. Un’occasione unica per scoprire i tesori dell’isola attraverso le creazioni di abili artigiani locali, custodi di saperi antichi e autentici. Alle 19:00, il cuore pulsante della Sardegna animerà le vie del paese con una spettacolare sfilata folkloristica.

Ad aprire il corteo ci sarà il tradizionale carro a buoi, seguito dai tamburini e trombettieri della Sartiglia di Oristano. Tra le maschere tradizionali più emblematiche dell’isola non mancheranno i Mamuthones e Issohadores di Mamoiada, i Boes e Merdules di Ottana, e i Mamutzones de Samugheo. Un’esplosione di suoni, colori e riti arcaici che da secoli affascinano e raccontano la storia più profonda della Sardegna.

Alla parata prenderanno parte anche numerosi gruppi folk: il “Giovanni Maria Angioy” di Bono, il “Gruppo Folk San Pantaleo”, il “Mini Folk Tamponeddu” di Luras e il “Gruppo Folk e Mini Folk Santa Maria” di Arzachena. Con i loro costumi tradizionali e le danze popolari accompagneranno il pubblico lungo Corso Garibaldi, fino alla scalinata della chiesa di Santa Lucia, per poi fare ritorno in Piazza Risorgimento.

Alle ore 20:00 l’apertura della Sagra di “Li Chjusoni”. I celebri gnocchetti galluresi, rigorosamente fatti a mano, saranno preparati secondo la ricetta tradizionale e conditi con sugo di “pulpeddi” (polpa di carne). Per l’occasione verranno cucinati circa due quintali di pasta, grazie al prezioso impegno dei volontari della Pro Loco di Arzachena capitanati dal presidente Salvatore Valleri.

Non mancheranno varianti senza carne, dolci tipici come le seadas e ottimi vini locali. Il tutto servito in un clima di convivialità, con l’accompagnamento musicale del cantautore sardo Tore Nieddu. Dalle 21:00, il palco sarà tutto per i gruppi folk che si esibiranno con musiche e balli tradizionali. Mentre alle 21:30 sarà il momento magico dei canti a tenore con l’esibizione del gruppo “Tenore Murale di Orgosolo”.

A chiudere la serata, alle ore 22:00, ci penserà Carla Denule con il suo concerto, portando sul palco la forza evocativa delle sonorità sarde, in un connubio emozionante tra tradizione e contemporaneità. Una serata da vivere intensamente, per riscoprire le radici profonde della Sardegna attraverso le sue espressioni più autentiche.

Un appuntamento da non perdere, che saprà incantare residenti e visitatori con la magia di un’isola ricca di storia, sapori e cultura. L’evento è patrocinato dal Comune di Arzachena, promosso dal delegato alla cultura Giovanni Carta.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui