Scomparso a soli 50 anni, Olbia e Bitti in lutto per Annibale

Addio ad Annibale Farre.

La comunità di Bitti e quella di Olbia si stringono nel dolore per l’improvvisa scomparsa di Annibale Farre, venuto a mancare all’affetto dei suoi cari all’età di 50 anni. La notizia si è diffusa rapidamente, lasciando nel profondo sconforto amici, conoscenti e i tanti che lo stimavano.

Annibale lascia una moglie e due figli. Un uomo ricordato per il legame profondo con la sua famiglia, che oggi lo piange insieme ai suoi parenti. Le esequie si terranno domani, sabato 16 maggio, alle ore 11, nel Santuario di N.S. del Miracolo a Bitti.

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