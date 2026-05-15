Arrivano milioni per il teatro Astra e l’Università di Olbia

L’ex cinema Astra vedrà la luce grazie a nuovi fondi.

Il futuro di Olbia da città turistica a luogo di cultura è realtà: la Regione, attraverso l’Agenda Urbana della Sardegna, ha stanziato 15 milioni di euro per l’Università e per l’ex cinema Astra. Ricevute queste risorse, il Comune ha approvato la propria strategia territoriale, denominata “Olbia città della conoscenza: università e cultura al centro”, per dare il via alla riqualificazione di diversi importanti edifici storici.

LEGGI ANCHE: Cinema Astra, ecco cosa vuole farci il Comune dopo l’acquisto

Grazie a questi fondi l’amministrazione guidata dal sindaco Nizzi sistemerà i palazzi storici che saranno destinati al Consorzio UniOlbia, poi ci sarà il restauro dell’Astra. Attualmente questi palazzetti versano nel degrado, un tempo sedi di importanti servizi per la città. C’era una volta la caserma della Guardia di Finanza che si trovava in Corso Umberto, che diventerà una delle sedi dell’Università di Olbia. Un tempo la Sip era in via delle Terme, ma oggi quell’edificio è dismesso da decenni. Anche questa palazzina, assieme allo stabile via Porto Romano 6, situato proprio accanto alla sede universitaria, saranno utilizzati per il polo UniOlbia.

Il piano d’intervento include anche il restauro dell’ex Cinema Astra e il completamento della circostante piazza Mercato. Attualmente anche questi luoghi versano nell’incuria. Grazie a questi fondi la città di Olbia cambierà volto anche sul piano estetico. Per quanto riguarda l’ex cinema, la struttura, acquistata di recente dal Comune per quasi un milione di euro, verrà trasformata nel primo teatro della città, la cui gestione potrebbe essere interamente pubblica o affidata a un partenariato tra pubblico e privato per potenziarne le risorse economiche.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui