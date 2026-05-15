Alla Marina di Palau apre “The One”: un’oasi esclusiva che ridefinisce l’aperitivo

Apre The One alla Marina di Palau.

Nel cuore pulsante della Marina di Palau ha aperto i battenti il The One, un lounge bar esclusivo che si propone di ridefinire radicalmente il concetto di accoglienza e convivialità sulla costa, offrendo un’esperienza sensoriale che va ben oltre il semplice drink al tramonto.

Gli arredi.

Parte integrante dell’elegante boutique hotel La Vecchia Fonte, questo nuovo salotto all’aperto si presenta come una vera e propria oasi mediterranea, concepita per chi cerca un lusso sussurrato e un’eleganza senza tempo. Il design degli spazi gioca un ruolo fondamentale nel creare un’atmosfera sospesa e magnetica.

Gli arredi, finemente ricercati, vedono il trionfo del teak accostato a sedute lounge dal taglio minimalista, il tutto incorniciato da una fitta vegetazione di piante esotiche. Con il calare del sole, un’illuminazione intima e studiata accarezza le tonalità calde dell’architettura circostante e le facciate storiche della struttura, regalando una vista suggestiva e privilegiata sulle imbarcazioni ormeggiate nel porto.

Gli aperitivi.

Il cuore pulsante dell’offerta è rappresentato dagli Aperitivi d’Autore, una proposta che trasforma il momento del dopo-spiaggia in un appuntamento irrinunciabile per palati esigenti, dove la qualità della miscelazione incontra la bellezza del territorio. Ma la flessibilità e il fascino discreto del locale non si esauriscono con il crepuscolo. Grazie a una spiccata versatilità degli spazi, capace di garantire privacy e charme in ogni angolo, la struttura si candida a diventare la location d’eccellenza anche per eventi privati e corporate di alto livello. Il The ONE si svela così non solo come un nuovo indirizzo sulla mappa della movida costiera, ma come un’esperienza sartoriale pronta ad accogliere ospiti e intenditori alla ricerca di un nuovo, sofisticato standard dell’ospitalità sarda.

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