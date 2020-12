Nuovo viale ad Arzachena.

E’ in arrivo un nuovo viale alberato ad Arzachena. ll Comune ha dato via ai lavori in viale Costa Smeralda, una delle principali strade della città

Per la riqualificazione del viale l’amministrazione comunale ha stanziato in totale circa 100mila euro. Ad aggiudicarsi la gara, sulla piattaforma telematica Sardegna CAT, è la IP Impresa Servizi SRL. La ditta ha offerto un ribasso del 34,75% sull’importo dei lavori a base d’asta pari 78.201,61 euro, per cui l’importo di aggiudicazione scende a 51.026,55 euro.

Lo scorso ottobre, la giunta comunale aveva approvato la delibera relativa alla sistemazione del verde urbano con messa a dimora di nuove alberature. Le specie che compariranno in viale Costa Smeralda saranno lo jacaranda, ficus nitida, pyrus da fiore, tiglio, herythrina crista-galli, magnolia.





