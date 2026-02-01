Arzachena, proseguono i lavori per il nuovo percorso naturalistico

Continuano i lavori per il nuovo percorso naturalistico.

Proseguono a ritmo serrato gli interventi per la realizzazione del percorso naturalistico che collegherà le località di Capizzal di Ponti e Li Conchi, ad Arzachena. Il progetto, volto alla riqualificazione ambientale e al potenziamento delle infrastrutture per la mobilità lenta, sta entrando in una fase decisiva.

Dallo scorso ottobre, il cantiere vede impegnati operai e mezzi meccanici in un’ampia operazione di bonifica e definizione dei sentieri. Oltre alla pulizia dei tracciati esistenti, si sta provvedendo al completamento dei marciapiedi nel tratto di Li Conchi, colmando i vuoti infrastrutturali precedentemente esistenti. I recenti sopralluoghi tecnici hanno evidenziato la peculiarità paesaggistica dell’opera, che si snoda tra formazioni rocciose e scorci naturali di particolare pregio, destinati a diventare una risorsa strategica per gli appassionati di trekking e attività outdoor.

L’iniziativa, i cui primi passi risalgono al 2019 su impulso dell’assessorato all’Ambiente, mira alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio ambientale e monumentale di Arzachena. Il percorso si estende per oltre 3 chilometri lungo il perimetro del centro urbano, articolandosi in un itinerario didattico e sportivo suddiviso in otto tappe principali: Capizzal di Ponti; Tafoni di via Trieste; Roccia Contra di Picia; Piazza rione La Sarra; Roccia La Sarra; Roccia Il Fungo (Monti Incappiddatu); Roccia di via Brescia; Complesso roccioso Li Conchi.

L’opera è frutto di una sinergia tra l’assessorato all’Ambiente e l’assessorato ai Lavori Pubblici e Manutenzioni. Il coordinamento tecnico degli interventi è affidato agli uffici comunali dei Lavori Pubblici. L’obiettivo finale dell’amministrazione è quello di integrare il tessuto cittadino con il paesaggio circostante, promuovendo uno stile di vita sano e favorendo la fruizione turistica del patrimonio geologico e naturalistico locale in tutte le stagioni dell’anno.

