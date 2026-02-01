Al via i lavori per migliorare la viabilità rurale a Telti

Cominciano i lavori per la messa in sicurezza della viabilità rurale a Telti.

Hanno preso il via gli interventi di messa in sicurezza e ripristino della viabilità rurale a Telti, in località Andrieddu. L’operazione, considerata strategica per il tessuto produttivo locale, punta a risolvere le criticità strutturali di un’arteria fondamentale per il collegamento delle aree agricole del territorio.

Il fulcro del progetto riguarda la gestione del rischio idrogeologico. Nel tratto stradale più logorato dalle intemperie, si sta procedendo all’installazione di una nuova condotta tubolare. L’obiettivo principale dell’opera è garantire il corretto deflusso delle acque piovane, la cui gestione inadeguata ha causato in passato ripetuti allagamenti e il progressivo deterioramento della carreggiata.

L’intervento.

L’intervento si articola su tre direttrici principali. In primis la prevenzione dei ristagni idrici, che mira a preservare l’integrità del manto stradale, riducendo i rischi per gli automobilisti durante i fenomeni temporaleschi.

La creazione di un sistema di drenaggio efficiente permette di proteggere i terreni limitrofi dall’erosione, tutelando la stabilità del suolo. Il miglioramento della percorribilità facilita l’accesso alle aziende operanti in una zona di particolare pregio per l’economia rurale della Gallura.

L’amministrazione comunale ha confermato come la manutenzione delle strade vicinali rappresenti una priorità per la valorizzazione del patrimonio territoriale. Nonostante l’importanza dei lavori, sono previsti temporanei disagi alla circolazione per tutta la durata del cantiere; è stata pertanto richiesta la massima collaborazione da parte degli utenti della strada.

L’investimento in località Andrieddu si inserisce in un più ampio programma di cura delle infrastrutture rurali, inteso non solo come manutenzione ordinaria, ma come volano per lo sviluppo e la sicurezza dei collegamenti interni.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui