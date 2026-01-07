Ad Arzachena la Polizia locale punta sul digitale, cercasi professionista

Arzachena fa scuola in Italia: arriva l’ufficiale di Polizia locale esperto nel digitale

Il Comune di Arzachena segna un primato nazionale nel campo della sicurezza urbana: la Polizia locale punta sul digitale. È ufficialmente aperta la selezione per una figura professionale rarissima nel panorama della Pubblica Amministrazione italiana, nonché la prima in assoluto nel territorio regionale: un Funzionario di Polizia Locale – Esperto Informatico.

Non si tratta di un tecnico da ufficio, ma di un vero e proprio Ufficiale di Polizia Locale che indosserà l’uniforme e avrà responsabilità operative di alto livello. Sotto la direzione del Comandante Simone Testa, questa nuova figura ricoprirà un ruolo apicale, coniugando le funzioni istituzionali del Corpo con una specializzazione avanzata nelle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT).

L’obiettivo è ambizioso: trasformare il Comando di Arzachena in un polo tecnologico capace di gestire la sicurezza della Gallura con strumenti del futuro. L’ufficiale esperto si occuperà di videosorveglianza evoluta: gestione di sistemi intelligenti per il monitoraggio del territorio. Ma anche di cybersecurity e flussi dati: garantire l’integrità delle informazioni e l’interoperabilità tra le diverse piattaforme digitali. Infinte darà un supporto operativo: fornire analisi tecnica mirata durante le attività di controllo e collaborazione con altri organi di polizia.

L’introduzione di questo profilo rientra in una visione strategica più ampia promossa dall’Amministrazione guidata dal sindaco Roberto Ragnedda. In un territorio che comprende eccellenze mondiali come la Costa Smeralda, Baja Sardinia, Poltu Quatu e Cannigione, la qualità dei servizi e l’efficienza della sicurezza sono considerate priorità assolute.

Modernizzare i processi interni e digitalizzare il rapporto con i cittadini significa, di fatto, rendere Arzachena una meta più sicura e all’avanguardia, capace di gestire i complessi flussi informativi legati ai grandi flussi turistici.

Come candidarsi: scadenza e requisiti

L’opportunità è destinata a professionisti che vogliano mettere competenze informatiche d’élite al servizio del bene pubblico. Il posto è a tempo pieno e indeterminato.

Le domande di partecipazione devono essere inviate esclusivamente attraverso il portale nazionale InPA entro e non oltre venerdì 30 gennaio 2026. Per consultare il bando integrale e verificare i requisiti d’accesso, gli interessati possono visitare la sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso” sul sito istituzionale del Comune di Arzachena.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui