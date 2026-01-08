Controlli antidroga a La Maddalena, arrestato un ragazzo

Un giovane è stato arrestato dai carabinieri a La Maddalena.

Un controllo del territorio condotto dai carabinieri a La Maddalena si è concluso con l’arresto di un giovane, ritenuto coinvolto in un’attività di detenzione di sostanza stupefacente finalizzata allo spaccio. L’episodio risale al pomeriggio di sabato 3 gennaio, quando i militari della locale stazione, impegnati in un servizio perlustrativo mirato alla prevenzione e al contrasto del traffico di droga, hanno notato la presenza di un soggetto all’interno di un parcheggio sotterraneo in via Balbo.

Gli accertamenti successivi e una perquisizione approfondita, eseguita nei pressi di un ciclomotore riconducibile al ragazzo, hanno portato al rinvenimento di diciannove involucri contenenti hashish, per un peso complessivo di diciannove grammi, oltre a una somma di denaro contante pari a 850 euro. Sono stati inoltre trovati un bilancino di precisione, materiale vario ritenuto utile per il confezionamento delle dosi e un coltello a serramanico, detenuto senza un motivo ritenuto valido. Tutto quanto recuperato è stato sottoposto a sequestro. Al termine delle procedure previste, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Sassari, che coordina l’attività investigativa, il giovane è stato accompagnato presso la propria abitazione, dove è stato posto agli arresti domiciliari.

