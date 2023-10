Arzachena premia le sue ballerine per i loro traguardi internazionali

I premi consegnati dal Comune di Arzachena alle ballerine.

Le ballerine della scuola di danza Aristeia di Arzachena sono state accolte dal sindaco Roberto Ragnedda e la delegata allo Sport Nicoletta Orecchioni per ricevere un premio.

Il riconoscimento consegnato dal Comune alle ballerine è in virtù dei traguardi internazionali conseguiti nella loro disciplina. In particolare, l’allieva Melissa Fresi ha recentemente vinto una prestigiosa borsa di studio, mentre le allieve del corso avanzato Asia Agus, Gaia Gentile, Nicoletta Quaglioni e Chiara Pinna hanno presentato, insieme ad altre ballerine provenienti da tutta Italia, alcuni estratti del Don Chisciotte con coreografie riadattate da Michele Vegis al Galà della scuola estiva della Royal Academy of Dance.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui