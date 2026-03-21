Nuove regole per gli oli vegetali ad Arzachena

Il Comune di Arzachena introduce nuove disposizioni per ottimizzare il ciclo dei rifiuti, dagli oli esausti ai vestiti. Puntando su una gestione più sostenibile degli indumenti usati (vestiti, scarpe e biancheria) e degli oli vegetali esausti. L’obiettivo è quello di incrementare le percentuali di riciclo e garantire uno smaltimento corretto che tuteli il decoro urbano e l’ecosistema locale.

Per facilitare il corretto smaltimento da parte dei cittadini, sono state predisposte due modalità di conferimento semplici e accessibili.

Le due opzioni

La prima opzione prevede il ritiro a domicilio gratuito, attivabile su prenotazione. Per usufruire del servizio è necessario contattare il numero verde 800 194 925 (operativo dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 16:00) oppure inviare una comunicazione all’indirizzo e-mail infoarzachena@devizia.com. Per quanto concerne i rifiuti tessili, viene specificato che i capi devono essere riposti in sacchi trasparenti o semi-trasparenti, debitamente chiusi ed esposti all’esterno della propria abitazione, a ridosso del numero civico, secondo le indicazioni fornite dal gestore.

In alternativa, è sempre possibile optare per il conferimento diretto presso l’ecocentro comunale situato in Via Livorno a Cannigione. La struttura osserva i seguenti orari di apertura: dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 17:00, mentre il sabato l’accesso è garantito nella fascia mattutina dalle 7:00 alle 13:00. L’ingresso è libero previa esibizione della tessera sanitaria o di un documento di identità valido.

L’amministrazione sottolinea come la partecipazione attiva della cittadinanza sia fondamentale per il successo del nuovo sistema. Riciclare responsabilmente non solo riduce l’impatto ambientale, ma previene anche lo sversamento illecito di sostanze inquinanti, come l’olio esausto, che può causare gravi danni se immesso nelle reti fognarie.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui