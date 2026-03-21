“Design for all – Olbia città accessibile”, un confronto pubblico

A Berchiddeddu l’evento “Design for All – Olbia Città Accessibile”

Mercoledì 25 marzo nella scuola di Berchiddeddu ci sarà la presentazione di “Design for all – Olbia città accessibile”.

“Mercoledì alle ore 11.00 presso la Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado di Bercihiddeddu, sita in via Nazionale S.N.C., si terrà l’evento di lancio “Design for All – Olbia Città Accessibile”. L’iniziativa rientra nel quadro degli interventi finanziati dal PN METRO PLUS Città Medie Sud 2021-2027, con l’obiettivo di promuovere una città più inclusiva, fruibile e attenta ai bisogni di tutte le persone. Il progetto si inserisce nelle azioni dedicate all’accessibilità universale e alla valorizzazione dei percorsi naturalistici e culturali del territorio”.

“L’evento rappresenta un momento di confronto pubblico sul tema dell’accessibilità dei sentieri e degli spazi naturali, grazie alla collaborazione con l’Agenzia Forestas, che interverrà con contributi dedicati ai diritti umani, all’inclusione e alle potenzialità della fruizione anche per persone con disabilità. Il Comune di Olbia presenterà inoltre una panoramica sui sentieri che collegano mare e terra, valorizzando il patrimonio ambientale e storico del territorio”.

“La partecipazione è libera e aperta a tutti i cittadini, alle associazioni, agli operatori del territorio e a chiunque sia interessato ai temi dell’accessibilità, dell’inclusione e della valorizzazione sostenibile del patrimonio ambientale. Rendere Olbia una città davvero accessibile significa costruire un territorio che non lascia indietro nessuno. Questo progetto è un passo concreto verso una comunità sempre più inclusiva, aperta e consapevole del proprio valore, dichiara il sindaco Settimo Nizzi”.

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