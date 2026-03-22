Le selezioni in Costa Smeralda per il personale degli alberghi del gruppo.

La stagione turistica si avvicina e nelle principali strutture della Costa Smeralda si stanno completando le ultime fasi di preparazione. Gli alberghi del gruppo Marriott hanno avviato un percorso di reclutamento rivolto a professionisti e giovani interessati a entrare nel settore dell’ospitalità di fascia alta. Il calendario degli appuntamenti prevede un open day dedicato alla ricerca delle figure necessarie per l’imminente avvio delle attività.

L’incontro principale si terrà al Pevero golf club, dove il personale incaricato accoglierà i candidati e presenterà le opportunità lavorative disponibili nelle strutture della zona. L’iniziativa rappresenta un’occasione rilevante per chi desidera intraprendere un percorso nel comparto alberghiero, con la possibilità di inserirsi in un contesto internazionale noto per gli elevati standard qualitativi.

Le figure richieste nelle selezioni Costa Smeralda.

Le strutture interessate stanno ricercando addetti da impiegare nei reparti principali dell’hotellerie: accoglienza, sala, bar, cucina, manutenzione e servizi tecnici. Le selezioni riguarderanno, tra gli altri, concierge, addetti alla reception, responsabili di sala, bartender, barman, maître, sommelier, giardinieri e manutentori. Nel settore food and beverage sono richiesti profili specializzati nella gestione del servizio ai tavoli e nella preparazione dei piatti.

Nel comparto housekeeping, invece, sono previste assunzioni per governanti, facchini e addetti alle camere. I responsabili del gruppo hanno programmato di valutare attentamente le esperienze professionali dei candidati, privilegiando coloro che desiderano intraprendere una carriera stabile nel settore del turismo di lusso.

L’avvio anticipato della stagione.

Come scrive La Nuova Sardegna, tra le novità annunciate, il Cervo Hotel ha confermato l’apertura anticipata delle proprie strutture. L’avvio precedente alla Pasqua consentirà di accogliere i primi ospiti già nelle settimane iniziali della primavera. Questa scelta punta ad ampliare la durata della stagione e a offrire un periodo di permanenza più lungo a chi sceglierà la destinazione prima dell’afflusso estivo.

L’albergo, progettato negli anni Sessanta dall’architetto Luigi Vietti, rappresenta uno dei punti di riferimento della località e ospiterà personale selezionato attraverso il percorso di reclutamento in corso. L’anticipo dell’apertura viene considerato un segnale positivo per il settore turistico locale, che punta a valorizzare la prossima stagione con un’offerta potenziata.

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