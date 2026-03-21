Degrado senza confini, l’ondata di rifiuti avanza ad Arzachena

Aumenta l’abbandono di rifiuti ad Arzachena

Degrado senza confini nel territorio di Arzachena l’ondata di rifiuti selvaggi travolge un numero crescente di zone.

Quello che inizialmente appariva come un fenomeno circoscritto alla zona di Baia Sardinia sta assumendo i contorni di una vera e propria piaga territoriale. L’abbandono dei rifiuti nelle campagne di Arzachena si sta diffondendo a macchia d’olio, trasformando i sentieri naturali in discariche abusive a cielo aperto e sfregiando un patrimonio paesaggistico di inestimabile valore.

Gli incivili in azione ad Arzachena

Nonostante l’efficienza garantita dai servizi ordinari di raccolta, camminare oggi tra la vegetazione delle campagne di Arzachena significa imbattersi in uno scenario desolante. Tra piante di lentisco e cespugli di mirto, spuntano cumuli di rifiuti di ogni genere, abbandonati in totale spregio delle più elementari norme ambientali. È il segno di una “malcostume” diffuso che non trova alcuna giustificazione, ma affonda le radici in una profonda mancanza di senso civico.

L’irrazionalità di tali gesti ricade direttamente sull’intera collettività. Oltre al danno d’immagine e ambientale, l’amministrazione comunale si trova a dover gestire un ulteriore carico finanziario per gli interventi di bonifica. Risorse pubbliche che potrebbero essere investite in servizi e infrastrutture vengono invece assorbite dai costi di smaltimento dei rifiuti prodotti da quella parte di società sorda alle regole della convivenza civile.

La situazione appare grave e rischia di sfuggire di mano se non si interviene con una decisa inversione di tendenza culturale. La protezione del patrimonio boschivo e paesaggistico richiede una maggiore consapevolezza: ogni rifiuto abbandonato è una ferita inferta a un bene comune che appartiene a tutti. È necessaria una presa di coscienza individuale per fermare questa deriva che sta deturpando il volto più autentico di Arzachena.

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