Ritardi nel rimborso delle spese scolastiche ad Arzachena.

Il rimborso per le spese scolastiche ai cittadini di Arzachena non arriva. Sono tanti i cittadini delusi. La causa? I ritardi della Regione nell’erogazione dei fondi nelle casse comunali.

Il Comune di Arzachena, così, ha deciso che anticiperà le somme ai cittadini, finché non arriveranno i fondi regionali. “Per evitare che ci fossero ritardi e ulteriori attese dai cittadini – ha detto Michele Occhioni, delegato alla pubblica istruzione –, abbiamo preparato una variazione bilancio, che porteremo in giunta per anticipare le somme necessarie. Un ritardo non causato da Arzachena, ma che stiamo lavorando per risolvere”.

La notizia del rimborso, resa ufficiale sul sito del Comune, aveva fatto illudere tanti cittadini di un imminente pagamento. “Prima viene liquidato il rimborso e poi si diffonde la notizia – ha detto il consigliere d’opposizione Alessandro Malu –. Prima bisognava aspettare la Regione e poi erogare o fare la variazione di bilancio”.

(Visited 32 times, 32 visits today)